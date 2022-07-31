Женщина впервые стала военным секретарем президента Израиля

Бригадный генерал Наама Розен Гримберг сменит бригадного генерала Алаа Абу Рокун в должности военного секретаря президента. «Мы очень рады приветствовать вас в семье резиденции президента», — заявил Герцог.

Впервые в истории Израиля на должность военного секретаря при президенте назначена женщина.

Сегодня вечером на церемонии в резиденции президента бригадный генерал Наама Розен сменила на этом посту бригадного генерала Алаа Абу Рокуна, который занимал эту должность в течение последних трех лет.

«Наама, сегодня вы творите историю. Первая женщина на чувствительной и важной должности в сфере безопасности, и ты попала сюда только благодаря своим заслугам», — сказал президент Ицхак Герцог в своем выступлении, предоставленном его канцелярией.

«Мы очень рады приветствовать вас в семье резиденции президента», — добавил Герцог.

«Для меня большая привилегия служить и работать рядом с президентом, человеком, который сделал своей целью объединение израильского общества и неустанно работает ради будущего страны и еврейского народа», — говорит Розен.

Сорокалетняя Розен служит в ЦАХАЛе 22 года, последние два года она занимала должность начальника разведки Центрального командования ЦАХАЛа, что также является первым случаем для женщины-офицера. В течение многих лет она служила в Управлении военной разведки.

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