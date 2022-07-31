ВВС Израиля прекратят летать на истребителях F-35 из-за возможного брака

ВВС Израиля прекратят тренировочные полеты своих эскадрилий стелс-истребителей F-35 Adir после того, как американские военные сняли с вооружения свой парк истребителей F-35 Joint Strike Fighter из-за проблем с катапультируемыми креслами.

Это решение было принято начальником ВВС генерал-майором Томером Баром в субботу вечером. В ближайшие дни будет проведена проверка всего парка самолетов, по два самолета в день будут осматривать команды IAF, которым Lockheed Martin предоставил оборудование.

Каждый самолет, у которого будут обнаружены исправные катапультные кресла, вернется к полетам. Самолеты будут продолжать выполнять задания во время проверок только после получения специального разрешения от Бара.

«Проверки должны быть проведены строго и тщательно, чтобы вернуть флот к полной боеспособности, сохранив при этом высокий стандарт безопасности», — сказал Бар в заявлении, опубликованном пресс-службой ЦАХАЛа.

ВВС США сняли самолеты с эксплуатации из-за неисправного устройства, приводимого в действие картриджем, установленным в катапультируемом кресле, которое не позволяет пилоту безопасно выброситься из самолета в чрезвычайной ситуации.

Курсор ранее писал, что правительство одобрило законопроект об увеличении помощи инвалидам ЦАХАЛа. Инвалидам ЦАХАЛа, согласно законопроекту, будут положены увеличенные суммы на автомобиль и жилье. Правительство старается без задержек передать законопроект на голосование.