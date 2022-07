Известный рэпер признался в любви к Израилю и Тель-Авиву

Ранее в этом месяце рэпер 50 Cent выступил перед двумя аншлаговыми толпами в Израиле. Многие посетители концерта были в неописуемом восторге после того, как услышали исполнителя вживую.

А сейчас появилась история, о том, как один из фанатов 50 Cent встретился с ним на Летней лиге НБА.

«50 cent бегал по казино в Вегасе, а за ним бежала куча детей, пытаясь получить автографы. Я оббежал детей и подошел к нему спереди. Я посмотрел на него и сказал: «Извините, 50 Cent, я хотел бы поблагодарить вас за поездку в Израиль».

50 Cent фактически остановился — это был первый раз, когда он остановился — и сказал: «Эй, чувак, нет проблем. Я люблю Израиль». И я сказал ему: «Я просто хочу, чтобы ты знал как еврей и как американец, не так много людей делают то, что ты делаешь, и это действительно много значит. Я хочу поблагодарить вас и дать вам знать». Он ответил: «Я люблю Израиль. Тель-Авив, наверное, мой любимый город в мире. Я обязательно вернусь!»

It was great to see @50cent at #NBA2K23SummerLeague after his sold out shows in @TelAviv We both agree @TelAviv is amazing. Thank you @50cent for making the trip to #Israel See you there next time! pic.twitter.com/3VpGtGrwqA

— ERIC RUBIN אריק (@rubin_eric) July 10, 2022