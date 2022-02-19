Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли за продажу винодельни российскому олигарху

Джоли продала Chateau Miraval российскому олигарху, и Питт подает на нее в суд, чтобы расторгнуть сделку.

Брэд Питт подает в суд на Анджелину Джоли из-за продажи своей винодельни.

В судебных документах Питт признает, что Джоли заплатила 40 процентов от покупной цены в 28,4 миллиона долларов, но он потратил много времени и денег на приведение в порядок и ремонт винодельни.

Пара купила винодельню, расположенную в Коррене, Франция, в 2008 году, и Питт говорит, что добился успеха в 2013 году, когда Джоли отошла на второй план.

По словам актера, у них было соглашение, следуя которому, они не могли продавать винодельню без согласия друг друга.

В рамках бракоразводного процесса Джоли сообщила судье в прошлом году, что у нее есть заинтересованный покупатель из Люксембурга. Питт дал согласие на продажу, но ему нужно было дать окончательное добро потенциальному покупателю.

Питт утверждает, что не поверил, когда в октябре прошлого года узнал, что Tenute del Mondo, дочерняя компания Stoli Group, принадлежащая российскому олигарху Юрию Шефлеру, купила долю Джоли. Питт также говорит, что Джоли знала, что он заинтересован в ее выкупе.

Судебные документы утверждают, что Джоли никогда не добивалась согласия, и утверждают, что она намеренно скрывала подробности. Питт также утверждает, что Шефлер затруднил ему управление Chateau Miraval.

Питт предъявляет иск о возмещении убытков на неустановленную сумму. Он также хотел бы, чтобы продажа Джоли была признана недействительной.

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