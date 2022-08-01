Эмбер Херд распродает свое имущество, чтобы выплатить компенсацию Джонни Деппу

Актриса Эмбер Херд должна выплатить своему бывшему мужу 10 миллионов долларов по иску о клевете, но она находится на грани банкротства и не имеет денег.

Согласно недавнему решению суда, Эмбер Херд должна выплатить Джонни Деппу 10 миллионов долларов. Однако ранее она заявляла, что у нее нет таких денег. И, похоже, так оно и есть. Актрисе пришлось продать свой дом в Калифорнии, чтобы выручить деньги.

Сделка стоимостью 1 050 000 долларов завершилась в июле. Дом с тремя спальнями площадью более 200 кв. м, расположенный в городке Юкка-Вэлли, Херд купила в 2019 году за полмиллиона долларов.

Актриса почти не жила в этом доме, она переехала туда только в этом году. Эмбер Херд рассказала поклонникам, что собирается обосноваться в Юкка-Вэлли и посвятить себя воспитанию дочери.

Курсор ранее сообщал, что Уиллу Смиту запретили посещать церемонию Оскар на протяжении десяти лет. Уилл Смит вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока во время церемонии вручения «Оскара» в воскресенье вечером после того, как Рок пошутил о жене Смита, Джаде Пинкетт-Смит.

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