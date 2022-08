Новая песня Бритни Спирс и Элтона Джона лидирует в iTunes в 46 странах

Новая общая песня Бритни Спирс и Элтона Джона под названием «Hold Me Closer», которая вышла 26 августа 2022 года, уже бьет все рекорды — она занимает 1 место в iTunes в 46 странах.

Об этом пишет «Факты ICTV».

После успешного релиза песни Бритни записала видео в соцсетях, в котором отметила, что это лучший день в ее жизни и обратилась к Элтону Джону, поздравив и его. В ответ на это 75-летний артист и сам выставил пост, в котором отметил певицу и поблагодарил за поздравления.

Hey Britney!!

Thank you for this message. You’ve made my day!! Hope everyone has the best day dancing to our song!#HoldMeCloser https://t.co/CKbOUxse4c

— Elton John (@eltonofficial) August 26, 2022