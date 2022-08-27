Новая песня Бритни Спирс и Элтона Джона лидирует в iTunes в 46 странах

14:25, Сегодня
Шоу-бизнес
певица бритни спирс фото
Фото: wikimedia.org

Американские исполнители удивили фанатов своей новой песней, которая стала самой прослушиваемой мелодией в iTunes во многих странах за последние сутки.

Новая общая песня Бритни Спирс и Элтона Джона под названием «Hold Me Closer», которая вышла 26 августа 2022 года, уже бьет все рекорды — она занимает 1 место в iTunes в 46 странах.

Об этом пишет «Факты ICTV».

После успешного релиза песни Бритни записала видео в соцсетях, в котором отметила, что это лучший день в ее жизни и обратилась к Элтону Джону, поздравив и его. В ответ на это 75-летний артист и сам выставил пост, в котором отметил певицу и поблагодарил за поздравления.


Стоит отметить, что это первый музыкальный релиз Бритни за шесть лет. Ее предыдущий альбом под названием Glory вышел в 2016 году, хоть и был повторно выпущен в 2020 году.

Ранее «Курсор» писал о том, что распался известный израильский музыкальный дуэт. 

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Яэль Хавери
ТЭГИ: