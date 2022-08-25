Распался популярнейший израильский музыкальный дуэт

Static & Ben El Tavori прославились в 2015 году с хитами «Dubi Gal» и «Barbie». Сегодня они объявили о своем решении разойтись после множества слухов на эту тему.

Static & Ben El Tavori, ворвавшиеся в нашу жизнь в 2015 году с хитами «Dubi Gal» и «Barbie», объявили сегодня, что их дуэт распадается. «Мы исчерпали наше музыкальное сотрудничество, но все еще любим друг друга», — сказали артисты.

Напомним, что в 2018 году, после большого успеха своих хитов в Израиле, они решили сделать карьеру за границей и подписали международный контракт с израильско-американским бизнесменом Хаимом Сабаном. Они создали успешное сотрудничество с международными звездами, включая рэпера Pitbull и знаменитую группу Black Eyed Peas.

לאחר 7 שנים — הצמד סטטיק ובן אל תבורי מתפרק: "הגענו למיצוי מוזיקלי, עדיין אוהבים אחד את השני"

(צילום: הדס פרוש, פלאש90) @sharon_levit pic.twitter.com/AEF76Ubntz — גלצ (@GLZRadio) August 25, 2022

В прощальном посте, написанном дуэтом, парни прояснили ситуацию: «Друзья, дорогие зрители, наша семья. Пора нам навести порядок во всех слухах, которые вы слышали. Мы оба решили, что нам обоим пора идти своим путем. Этот удивительный проект под названием Статик и Бен Эль полностью изменил нашу жизнь. У нас миллионы просмотров, тысячи выступлений в Израиле и за границей — это действительно достойная работа и сбывшаяся мечта, все благодаря вам.

Это решение было непростым, но и не неожиданным, мы по-прежнему очень любим друг друга и, конечно же, будем поддерживать друг друга во всем. Мы чувствуем, что достигли финала проекта в музыкальном плане, и каждый из нас хочет исследовать себя и принести вам новую музыку, которая ломает границы, как мы сделали это семь лет назад».

Другие причины раскола включают желание Бена Эля оторваться от Израиля, сделать длительный перерыв в своей карьере, держась подальше от индустрии.

После того, как он выполнит все свои обязательства по контракту, он намерен уехать на продолжительный период времени в Соединенные Штаты, где живет его партнер Дэниел Леви, стилист Ким Кардашьян, пишет N12.

Напомним, что две молодые девушки получили легкие травмы после того, как на концерте Static & Ben El Tavori в эйлатском парке Мизрака в среду вечером рухнула часть звукового оборудования.