Пока Эмбер Херд пыталась доказать, что ее бывший муж был жесток с ней, она раскрыла некоторые неприятные подробности о себе. Во время слушаний были раскрыты подробности ее поездки в Австралию.
Актриса отдыхала там с Деппом в 2015 году. Оказалось, что Эмбер взяла с собой в поездку двух йоркширских терьеров. Это обстоятельство на первый взгляд кажется невинным, однако звезда ввозила собак в страну нелегально.
Актрису обвинили в незаконном ввозе животных в Австралию, но позже она призналась, что подделала проездные документы, и дело было закрыто.
Позже выяснилось, что Эмбер солгала властям об обстоятельствах, при которых ей удалось ввезти собак в страну. В настоящее время знаменитость обвиняют в лжесвидетельстве, поэтому дело было вновь открыто.
Курсор ранее писал, что в москве публично обматерили Аллу Пугачеву. Известная российская певица Алла Пугачева после 24 февраля, когда рф* начала полномасштабное вторжение в Украину, переехала в Израиль. Многие ее поклонники в россии восприняли это как предательство. И вот в москве Пугачеву обматерили прямо со здания останкинской телебашни.
Также сообщалось, что известный актер Кевин Спейси обвиняется в сексуальных домогательствах. Голливудскому актеру Кевину Спейси предъявлены обвинения в сексуальном насилии в Великобритании, сообщили полиция и прокуратура после рассмотрения обвинений в его адрес.