Актрисе Эмбер Херд предстоит еще один суд

Эмбер Херд во время судебных слушаний раскрыла подробности о том, как она незаконно провезла в Австралию своих собак. Сейчас актрису обвинили в лжесвидетельстве.

Пока Эмбер Херд пыталась доказать, что ее бывший муж был жесток с ней, она раскрыла некоторые неприятные подробности о себе. Во время слушаний были раскрыты подробности ее поездки в Австралию.

Актриса отдыхала там с Деппом в 2015 году. Оказалось, что Эмбер взяла с собой в поездку двух йоркширских терьеров. Это обстоятельство на первый взгляд кажется невинным, однако звезда ввозила собак в страну нелегально.

Актрису обвинили в незаконном ввозе животных в Австралию, но позже она призналась, что подделала проездные документы, и дело было закрыто.

Позже выяснилось, что Эмбер солгала властям об обстоятельствах, при которых ей удалось ввезти собак в страну. В настоящее время знаменитость обвиняют в лжесвидетельстве, поэтому дело было вновь открыто.