Американская рок-группа Guns N’ Roses вновь выступит в Израиле

Организаторы уже ведут предварительные переговоры о четвертом концерте Guns N’ Roses, который состоится этим летом.

В Израиль всего с одним концертом скоро вернется известнейшая рок-группа Guns N’ Roses. Этим летом музыканты планируют дать концерт в парке Яркон.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Американская рок-группа уже трижды за последние годы выступала в Израиле. И если ничто не нарушит их планов, Guns N’ Roses снова планируют дать концерт этим летом.

Сейчас организаторы ведут предварительные переговоры о четвертом концерте, поскольку предыдущие выступления не смогли вместить всех желающих послушать знаменитые песни Don’t Cry, Civil War, Estranged и November Rain.

Guns N’ Roses считается одной из самых успешных рок-групп в мире. Она стала известной в середине 1980-х, а пик успеха пришелся на начало 1990-х. Упадок группы начался из-за разногласий между ее участниками, в результате чего вокалист Аксель Роуз остался единственным из первоначального состава.

Если все пойдет по плану, шоу состоится этим летом в парке Яркон.

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