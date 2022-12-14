Названы лучшие фильмы и сериалы 2022 года по версии IMDb

Этому списку есть чем удивить даже заядлых зрителей.

Популярный ресурс IMDb поделился традиционным ежегодным рейтингом самых популярных фильмов и сериалов.

Список основан на фактических просмотрах страниц более чем 200 миллионами посетителей сайта и рейтинга IMDbPro. Иначе говоря, в этом списке не учитывается мнение критиков или данные из небольших статистических выборок.

Среди фильмов победу одержал «Бэтмен», а среди сериалов ‒ «Очень странные дела». Предлагаем ознакомиться с трейлерами картин, а также полным списком лучших произведений 2022 года, который доступен ниже.

25 лучших фильмов 2022 года:

Бэтмен Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия Тор: Любов и гром Топ Ган: Мэверик Чорная пантера: Ваканда навсегда Варяг Серый человек Всё везде и сразу Смерть на Ниле Икс (X) Быстрее пули Элвис Ноу Черный Адам Добыча Uncharted: Неизведанное Проект «Адам» Мир юрского периода: Господство Не беспокойся, дорогая Фантастические твари: Тайны Дамблдора Аватар: Путь воды Крик Морбиус Блондинка Черный телефон

25 лучших сериалов 2022 года:

Очень странные дела Дом Дракона Лучше звоните Солу Властелин колец: Кольца власти Эйфория Пацаны Лунный рыцарь Песочный человек Озарк Изобретая Анну Ходячие мертвецы Женщина Халк: Адвокат Оби-Ван Кеноби Книга Бобы Фетта Йеллоустон Бриджертоны Ричер Острые козырьки Кобра Кай Пэм и Томми Дамер / Монстр: История Джеффри Дамера Корона Андор Белый лотос Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

Ранее были названы лучшие актеры 2022 года по версии IMDb.

«Курсор» также сообщал о лучших сериалах этого года по версии Metacritic.

Помимо этого о лучших фильмах 2022 года рассказали в Американском институте кинематографии (AFI).