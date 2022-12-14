Названы лучшие фильмы и сериалы 2022 года по версии IMDb

Популярный ресурс IMDb поделился традиционным ежегодным рейтингом самых популярных фильмов и сериалов.
Список основан на фактических просмотрах страниц более чем 200 миллионами посетителей сайта и рейтинга IMDbPro. Иначе говоря, в этом списке не учитывается мнение критиков или данные из небольших статистических выборок.
Среди фильмов победу одержал «Бэтмен», а среди сериалов ‒ «Очень странные дела». Предлагаем ознакомиться с трейлерами картин, а также полным списком лучших произведений 2022 года, который доступен ниже.
25 лучших фильмов 2022 года:
- Бэтмен
- Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
- Тор: Любов и гром
- Топ Ган: Мэверик
- Чорная пантера: Ваканда навсегда
- Варяг
- Серый человек
- Всё везде и сразу
- Смерть на Ниле
- Икс (X)
- Быстрее пули
- Элвис
- Ноу
- Черный Адам
- Добыча
- Uncharted: Неизведанное
- Проект «Адам»
- Мир юрского периода: Господство
- Не беспокойся, дорогая
- Фантастические твари: Тайны Дамблдора
- Аватар: Путь воды
- Крик
- Морбиус
- Блондинка
- Черный телефон
25 лучших сериалов 2022 года:
- Очень странные дела
- Дом Дракона
- Лучше звоните Солу
- Властелин колец: Кольца власти
- Эйфория
- Пацаны
- Лунный рыцарь
- Песочный человек
- Озарк
- Изобретая Анну
- Ходячие мертвецы
- Женщина Халк: Адвокат
- Оби-Ван Кеноби
- Книга Бобы Фетта
- Йеллоустон
- Бриджертоны
- Ричер
- Острые козырьки
- Кобра Кай
- Пэм и Томми
- Дамер / Монстр: История Джеффри Дамера
- Корона
- Андор
- Белый лотос
- Кабинет редкостей Гильермо дель Торо
Ранее были названы лучшие актеры 2022 года по версии IMDb.
«Курсор» также сообщал о лучших сериалах этого года по версии Metacritic.
Помимо этого о лучших фильмах 2022 года рассказали в Американском институте кинематографии (AFI).