Названы лучшие фильмы и сериалы 2022 года по версии IMDb

20:00, Сегодня
Культура, Шоу-бизнес
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Фото: canva.com

Этому списку есть чем удивить даже заядлых зрителей.

Популярный ресурс IMDb поделился традиционным ежегодным рейтингом самых популярных фильмов и сериалов.

Список основан на фактических просмотрах страниц более чем 200 миллионами посетителей сайта и рейтинга IMDbPro. Иначе говоря, в этом списке не учитывается мнение критиков или данные из небольших статистических выборок.

Среди фильмов победу одержал «Бэтмен», а среди сериалов ‒ «Очень странные дела». Предлагаем ознакомиться с трейлерами картин, а также полным списком лучших произведений 2022 года, который доступен ниже.

25 лучших фильмов 2022 года:

  1. Бэтмен
  2. Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
  3. Тор: Любов и гром
  4. Топ Ган: Мэверик
  5. Чорная пантера: Ваканда навсегда
  6. Варяг
  7. Серый человек
  8. Всё везде и сразу
  9. Смерть на Ниле
  10. Икс (X)
  11. Быстрее пули
  12. Элвис
  13. Ноу
  14. Черный Адам
  15. Добыча
  16. Uncharted: Неизведанное
  17. Проект «Адам»
  18. Мир юрского периода: Господство
  19. Не беспокойся, дорогая
  20. Фантастические твари: Тайны Дамблдора
  21. Аватар: Путь воды
  22. Крик
  23. Морбиус
  24. Блондинка
  25. Черный телефон

25 лучших сериалов 2022 года:

  1. Очень странные дела
  2. Дом Дракона
  3. Лучше звоните Солу
  4. Властелин колец: Кольца власти
  5. Эйфория
  6. Пацаны
  7. Лунный рыцарь
  8. Песочный человек
  9. Озарк
  10. Изобретая Анну
  11. Ходячие мертвецы
  12. Женщина Халк: Адвокат
  13. Оби-Ван Кеноби
  14. Книга Бобы Фетта
  15. Йеллоустон
  16. Бриджертоны
  17. Ричер
  18. Острые козырьки
  19. Кобра Кай
  20. Пэм и Томми
  21. Дамер / Монстр: История Джеффри Дамера
  22. Корона
  23. Андор
  24. Белый лотос
  25. Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

Ранее были названы лучшие актеры 2022 года по версии IMDb.

«Курсор» также сообщал о лучших сериалах этого года по версии Metacritic.

Помимо этого о лучших фильмах 2022 года рассказали в Американском институте кинематографии (AFI).

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