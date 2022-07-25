Анджелина Джоли выиграла суд против Брэда Питта

Брэд Питт и Анджелина Джоли купили замок Мираваль в 2008 году. На территории замка на юге Франции находится винодельня, в которую, по словам Брэда Питта, он вложил гораздо больше сил и средств.

47-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли выиграла судебный процесс против своего бывшего мужа, американского актера Брэда Питта.

Конфликт между бывшими супругами возник по поводу урегулирования их совместной винодельни Chateau Miraval во Франции. Зимой 2022 года 58-летний актер подал иск против своей бывшей жены за то, что она продала свою долю российскому олигарху Юрию Шефлеру, не предупредив Питта.

На последнем судебном заседании адвокаты Анджелины Джоли попросили ее бывшего мужа представить документы, доказывающие, что продажа части винодельни была незаконной. Представители Брэда Питта требовали, чтобы суд отклонил запрос актрисы о предоставлении документов, но суд Лос-Анджелеса признал, что Питт и его союзники по делу должны предоставить необходимые документы противной стороне.

По данным СМИ, именно так проиграл Брэд Питт, «не сумев справиться со своим гневом» после развода и ссор с бывшей женой.

Курсор ранее писал, что Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли за продажу винодельни российскому олигарху. В судебных документах Питт признает, что Джоли заплатила 40 процентов от покупной цены в 28,4 миллиона долларов, но он потратил много времени и денег на приведение в порядок и ремонт винодельни.