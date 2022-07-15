Медики рассказали, из-за недостатка какого питательного вещества ломаются ногти

Ломкие ногти могут быть вызваны разными причинами, в том числе возрастом, неправильным питанием и даже чрезмерным использованием процедур в маникюрном салоне.

Иногда вы точно знаете, что привело к травме ваших ногтей (например, если вы делаете третий гель-маникюр подряд, это, вероятно, является причиной). В других случаях «виновник» более неуловим. Если вам это знакомо, тогда это может сигнализировать о дефиците питательных веществ.

Одной из распространенных медицинских причин ломкости ногтей является железодефицитная анемия. Это может произойти при недостатке железа в рационе, неспособности усваивать железо, кровопотере или даже при беременности. «Железо помогает гемоглобину в красных кровяных тельцах переносить кислород, — говорит Димитар Маринов, доктор медицинских наук, диетолог, специализирующийся на питании и диетологии. — По мере того, как у вас развивается дефицит железа, способность ваших эритроцитов переносить кислород снижается, что приводит к снижению доставки кислорода к ногтям и развитию ломкости и искривления ногтей».

Есть несколько симптомов, связанных с ногтями, на которые следует обратить внимание, если вы думаете, что у вас может быть железодефицитная анемия. Во-первых, это сухие, ломкие ногти, которые кажутся расщепленными или имеют вертикальные гребни, — говорит Неля Лобкова, сертифицированный ортопед из Нью-Йорка. Другое заболевание называется койлонихия, или «ногти-ложки», при котором ногти могут становиться плоскими или вогнутыми. Некоторые больные койлонихией отмечают, что их вогнутые ногти могут удержать даже каплю воды.

Если какой-либо из этих симптомов кажется вам знакомым, обратите внимание на другие признаки железодефицитной анемии. К ним относятся одышка, бледность кожи, мышечная слабость, сердечные аритмии, головокружение и холодные руки и ноги, говорит Маринов.

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