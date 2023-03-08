Джонни Депп за несколько дней заработал более 5 млн долларов на продаже своих картин

В лондонской галерее Castle Fine Art прошла выставка-продажа картин Джонни Деппа «Friends And Heroes II» (пер. «Друзья и герои II»). На полотнах актер изобразил людей, которые его вдохновляют – музыканта Боба Марли, писателя Хантера Томпсона и актеров Хита Леджера и Ривера Феникса.

Об этом информирует британское издание Daily Mail.

Сообщается, что одна работа кисти Деппа стоила 5 400 долларов, а за комплект из четырех картин просили 21 000 долларов. Несмотря на довольно высокую стоимость, практически все 780 полотен актера были проданы менее чем за неделю с момента открытия выставки.

«Почти все работы Джонни Деппа были проданы, осталось лишь немного гравюр с Ривером Фениксом. Но я уверен, что их тоже раскупят в самые ближайшие дни», – цитирует издание слова представителя галереи.

Сам Джонни Депп заявил журналистам, что «очень тронут» интересом людей к его работам.

«В течение многих лет я строго придерживался лишь своей основной работы в кинобизнесе, хотя мне всегда хотелось взять чистый лист бумаги и рисовать. Это занятие приносит мне огромное удовлетворение», – рассказал 59-летний актер.

Как сообщал Курсор, продюсер фильма «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер отметил, что хотел бы, чтобы голливудский актер Джонни Депп снова вернулся к своей роли капитана Джека Воробья в новой части, но не знает, насколько это возможно.

По его словам, актер был уволен из Disney из-за скандала с обвинениями в домашнем насилии со стороны его бывшей жены Эмбер Херд. Поэтому, по поводу его возвращения стоит спрашивать у представителей Disney.

«Я бы хотел, чтобы он появился в фильме. Он друг, потрясающий актер, и очень жаль, что личная жизнь вкрадывается во все, что мы делаем», – подчеркнул Джерри Брукхаймер.

Курсор писал ранее, что летом текущего года актер Джонни Депп решил отпраздновать победу в суде над своей бывшей женой Эмбер Херд.