Фанаты заметили серьезную ошибку в специальном эпизоде Гарри Поттера

Внимательные зрители заметили, что создатели фильма допустили вопиющую ошибку. В одном эпизоде показали детскую фотографию Эммы Робертс, вместо фотографии Эммы Уотсон, которая исполнила роль Гермионы Грейнджер в франшизе о Гарри Поттере.

«Люди, помогите, это же Эмма Роберс, а не Эмма Уотсон», «Это такой позор! Я не могу понять, это специально, либо просто ужасная ошибка компании», — писали возмущенные поклонники.

Напомним, что ранее «Курсор» сообщал о том, что Дэниел Рэдклифф рассказал в кого был влюблён на съёмках Гарри Поттера.

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