Галь Гадот рассказала, чем питается, чтобы поддерживать свое тело в идеальной форме

Израильская актриса и модель Галь Гадот рассказала, какой диеты придерживается, чтобы оставаться такой стройной и подтянутой.

37-летняя израильская актриса, звезда фильмов «Чудо-женщина» и «Красное уведомление» Галь Гадот всегда в превосходной форме, потому что следит за своей фигурой и старается придерживаться правильного питания. Знаменитость рассказала, какая диета ей по душе.

Об этом сообщает издание Greenmatters.

По словам актрисы, свое утро она начинает со стакана обычной воды, чтобы пополнить водный баланс и улучшить обмен веществ. Чтобы поддерживать свое тело в тонусе, она регулярно занимается физической активностью и придерживается принципов правильного питания, но не является вегетарианцем.

«Поскольку я с Ближнего Востока, я очень люблю средиземноморскую диету. Я люблю ее готовить, и мне нравится ее есть. Я смотрю на еду как на топливо, и я хочу дать своему телу все самое лучшее, поэтому стараюсь питаться здоровой пищей», — отметила Галь Гадот.

Актриса подчеркнула, что любит яйца с авокадо, помидоры, дикий рис с овощами, курицу и стейк на гриле, а также обожает все виды рыбы, но особенно чилийского морского окуня.

«Курсор» писал ранее, что актриса и кинопродюсер Галь Гадот и ее муж Джарон Варсано объявили, что инвестируют в технологический стартап Safe School, основанный прошлым летом бывшим журналисткой Дорон Герман.