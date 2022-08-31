Ким Кардашьян показала себя в образе куклы Барби

41-летняя дива реалити-шоу Ким Кардашьян предстала в образе куклы Барби, одев сексуальное розовое мини-платье на одно плечо, которое максимально подчеркнуло ее изящную талию.
Об этом пишет Daily Mail.
К своему образу Кардашьян каблуки из плексигласа. В руках она держала очень маленькую черную сумочку.
Платье Кардашьян имело одну бретельку и подол, который заканчивался намного выше колена, демонстрируя его подтянутые ноги.
Каблуки Ким также выглядели как типичные каблуки Барби; они были без застежки и маленькие с прозрачным ремешком.
Как сообщал Курсор, 41-летняя голливудская знаменитость Ким Кардашьян продемонстрировала поклонникам свои пышные формы в бикини из новой коллекции своего бренда SKIMS.
На странице в социальной сети Instagram американская бизнесвум опубликовала несколько снимков, на которых позирует в двух соблазнительных луках.
На первом кадре Ким Кардашьян стоит напротив зеркала в ванной комнате в одном бикини цвета металлик, который подчеркивает ее пышные формы. Свой образ знаменитость дополнила стильными очками с оправой серебристого цвета, а волосы собрала в низкий пучок.
Также американская звезда поделилась фотографиями, на которых стоит в черном платье, обтягивающим ее фигуру с вырезами на бедрах, продемонстрировав отсутствие нижнего белья. Ким стояла возле окна и позировала с видом на море.
Курсор писал ранее, что по данным Forbes, американская знаменитость Ким Кардашьян увеличила свой собственный капитал примерно на 600 миллионов долларов. Сейчас состояние 41-летней звезды реалити-шоу оценивается примерно в 1,8 миллиарда долларов.