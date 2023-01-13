Королева Иордании оригинально высказалась о Кейт Миддлтон

По словам королевы Рании, во всем, что делает принцесса Уэльская, есть «чувство искренности» и «любви».

Королева Иордании Рания восхищается принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, потому что та «отдает всю себя делу, которым занимается».

Об этом Рания сказала в интервью, которое она дала CNN в Лондоне в сентябре 2022 года перед похоронами Елизаветы II.

В частности, королева Иордании отметила: во всем, что делает принцесса Уэльская, есть «чувство искренности» и «любви».

«Принцесса Кэтрин, когда она говорит о своей работе, ее лицо светится. Она делает это из чувства долга, но, что более важно, она делает это, потому что ей абсолютно все важно. Когда она говорила о своей работе, она говорила: «Мне просто повезло, что я занимаюсь этим, у меня есть привилегия заниматься этим». Значит, она делает это от всего сердца. Во всем, что она делает, чувствуется искренность и чувство любви», – призналась Рания.

Как сообщал Курсор, стало известно, как Кейт Миддлтон отреагировала на скандальный сериал Меган и Гарри. После выхода документального сериала Меган и Гарри на Netflix она чувствует себя так, словно ее «предали».

«Кейт потенциально может уничтожить Меган», — сказал инсайдер, добавив, что у нее «есть стопка квитанций, которые она накопила за эти годы». Тем не менее, принц Уэльский, как сообщается, попросил ее «дважды подумать», прежде чем принимать какие-либо опрометчивые решения, хотя он так же сильно огорчен, как и она. «Он разочарован тем, что Гарри представил его и семью в циничном свете», — добавил источник.

Также Курсор писал о том, что король Иордании Абдалла и королева Рания получили награду «Новая дорога мира» от представительства Ватикана при Организации Объединенных Наций.

В речи на церемонии награждения король Иордании подчеркнул важный статус города Иерусалима, заявив, что путь к миру должен проходить через город Иерусалим, поскольку он занимает особое место в сердцах миллионов людей во всем мире.