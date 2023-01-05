Стало известно, как Кейт Миддлтон отреагировала на скандальный сериал Меган и Гарри

Кейт Миддлтон, как сообщается, когда-то поддерживала теплые отношения с Гарри, поэтому после выхода документального сериала Меган и Гарри на Netflix она чувствует себя так, словно ее «предали». Напомним, что сериал назвали «враньем» многие приближенные к королевской семье люди, в том числе бывшие дворцовые служащие.

«Кейт чувствует себя обиженной и преданной из-за того, что Гарри сделал это и с ней, тем более, что эти двое были так близки», — сказал источник Us Weekly. Он также поведал о реакции принца Уильяма: «Уильям не планирует излагать свою точку зрения или открыто мстить. Он сохраняет достоинство и продолжает свою работу».

Недавно сообщалось, что принцесса Уэльская «просто не находит слов» после релиза документального сериала, и, как сообщается, она крайне разгневана некоторыми утверждениями Сассексов.

«Кейт потенциально может уничтожить Меган», — сказал инсайдер, добавив, что у нее «есть стопка квитанций, которые она накопила за эти годы». Тем не менее, принц Уэльский, как сообщается, попросил ее «дважды подумать», прежде чем принимать какие-либо опрометчивые решения, хотя он так же сильно огорчен, как и она. «Он разочарован тем, что Гарри представил его и семью в циничном свете», — добавил источник.

Читайте также: документальный сериал Гарри и Меган бьет рекорды на Netflix.