Максиму Галкину и Алле Пугачевой предложили вести реалити-шоу в Израиле

Пока неизвестно, согласились ли супруги на предложение стать ведущими экстремального шоу «Русский ниндзя». Максим Галкин уже планирует свои концерты в Израиле уже в качестве местного артиста.

Российскому артисту Максиму Галкину и его жене Алле Пугачевой предложили стать ведущими израильского реалити-шоу.

Звездная пара будет вести экстремальное шоу «Русский ниндзя». Участникам реалити-шоу предстоит пройти полосу препятствий.

Однако пока неизвестно, согласилась ли пара на это предложение.

73-летняя Пугачева и Галкин покинули россию* сразу после того, как в Украине началась полномасштабная война. Они осудили действия российских властей, за что 45-летний шоумен потерял ряд рекламных контрактов. Тем не менее, уже в Израиле Максим планирует концерты как местный артист.

Курсор ранее писал, что США выделили пол миллиарда долларов на экономическую помощь Украине. Соединенные Штаты предоставят Украине новую помощь в размере 500 миллионов долларов, чтобы помочь правительству в Киеве продолжать выплачивать зарплаты, пенсии и предоставлять услуги, сообщил представитель Казначейства.

Также сообщалось, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией. Эксперт уверен, что россия не сможет скрыть подготовку к нанесению ядерного удара. Ее смогут заметить Западные разведслужбы, а потому у всех убудет время подготовиться.

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