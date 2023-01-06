Меладзе прокомментировал угрозы о лишении российского гражданства

«Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя», — написал Валерий Меладзе.

Высказывания известного артиста Валерия Меладзе на концерте в Дубае, где музыкант поддержал Украину и сказал «Героям Слава», привели к многочисленным угрозам, вплоть до лишения гражданства рф.

Осуждения и угрозы прозвучали от депутата госдумы* сергея миронова и российского сенатора елены афанасьевой. Они заявили, что «настоящий российский артист» не может и не должен себя так вести.

Миронов призвал лишить Меладзе всех званий в россии: «Он сидит на двух стульях, пытаясь «урвать» со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот «артист» свою сторону выбрал». Глава фонда исторического наследия карабанов даже предложил признать Меладзе иноагентом.

В своем Telegram-канале Меладзе написал, что очень хочет, чтобы война прекратилась.

«Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди», — заявил Меладзе.

При этом артист подчеркнул, что не собирается никому угождать, имея в виду российские угрозы. Также он заявил, что мечтает о примирении и согласии и не хочет никого ненавидеть.

Ранее Курсор писал, что Валерий Меладзе выступал с юбилейной программой в Израиле.

Также мы сообщали, что полиция пыталась прервать выступление палестинского рэпера из-за текстов песен.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!