Полиция пыталась прервать выступление палестинского рэпера из-за текстов песен

Во время выступления скандальной звезды хип-хопа Тамера Нафара на фестивале в Кафр-Ясиф полиция попыталась заставить его уйти со сцены, заявив, что его тексты являются подстрекательством против полиции и государства.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что подробности инцидента стали известны благодаря видеозаписям, на которых полиция пытается устроить разгон организаторам концерта. В конце концов, полицейским пришлось уступить и позволить рэперу продолжить выступление.

Издание уточняет, что концерт родившегося в Лоде рэпера Тамера Нафара, который считает себя палестинцем, а не арабом-израильтянином, состоялся на рождественской ярмарке в северном арабском городе Кафр-Ясиф, к востоку от Акко.

Исполнитель, популярный в Израиле и за рубежом, постоянно и откровенно критикует израильское правительство, что побуждает власти то и дело призывать к отмене его выступлений. Так, в 2016 году тогдашний министр культуры Мири Регев, как известно, ушла с церемонии награждения во время выступления Нафара в знак протеста против его текстов.

На концерте в Кафр-Ясифе в минувшие выходные полицейские подошли к организаторам и потребовали убрать Тамера Нафара со сцены на том основании, что тексты его песен обвиняли израильскую полицию в расизме.

«Он поет песни против полиции, песни, которые подстрекают против государства Израиль», – говорит один из офицеров на видео, которое стало вирусным в соцсетях.

BREAKING: Israeli police tried to stop Palestinian rapper @TamerNafar’s performance at a Christmas market on Saturday because he sang «against the police.” That same day police dispersed a demonstration in Haifa. The Israeli government is shutting down all avenues of free speech! pic.twitter.com/pQAnJhnRTR

— The Mossawa Center (@MossawaCenter) December 19, 2022