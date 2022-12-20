Полиция пыталась прервать выступление палестинского рэпера из-за текстов песен

Концерт родившегося в Лоде рэпера Тамера Нафара, который считает себя палестинцем, а не арабом-израильтянином, состоялся на рождественской ярмарке в Кафр-Ясифе.

Во время выступления скандальной звезды хип-хопа Тамера Нафара на фестивале в Кафр-Ясиф полиция попыталась заставить его уйти со сцены, заявив, что его тексты являются подстрекательством против полиции и государства.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что подробности инцидента стали известны благодаря видеозаписям, на которых полиция пытается устроить разгон организаторам концерта. В конце концов, полицейским пришлось уступить и позволить рэперу продолжить выступление.

Издание уточняет, что концерт родившегося в Лоде рэпера Тамера Нафара, который считает себя палестинцем, а не арабом-израильтянином, состоялся на рождественской ярмарке в северном арабском городе Кафр-Ясиф, к востоку от Акко.

Исполнитель, популярный в Израиле и за рубежом, постоянно и откровенно критикует израильское правительство, что побуждает власти то и дело призывать к отмене его выступлений. Так, в 2016 году тогдашний министр культуры Мири Регев, как известно, ушла с церемонии награждения во время выступления Нафара в знак протеста против его текстов.

На концерте в Кафр-Ясифе в минувшие выходные полицейские подошли к организаторам и потребовали убрать Тамера Нафара со сцены на том основании, что тексты его песен обвиняли израильскую полицию в расизме.

«Он поет песни против полиции, песни, которые подстрекают против государства Израиль», – говорит один из офицеров на видео, которое стало вирусным в соцсетях.

BREAKING: Israeli police tried to stop Palestinian rapper @TamerNafar’s performance at a Christmas market on Saturday because he sang «against the police.” That same day police dispersed a demonstration in Haifa. The Israeli government is shutting down all avenues of free speech! pic.twitter.com/pQAnJhnRTR — The Mossawa Center (@MossawaCenter) December 19, 2022

Представитель Нафара сообщил службе новостей 12 канала, что офицер подошел к артисту во время его выступления и сказал ему: «убирайся со сцены, или я тебя уведу». Нафар отказался, но когда он уходил со сцены после концерта, офицер попытался схватить его. Однако тут вмешались организаторы фестиваля.

«Полиция пыталась закрыть мое шоу на Xmas Celebration! Не волнуйтесь, шоу продолжается. Нельзя остановить правду», – написал Нафар в своем аккаунте в Instagram.

Как информировал Курсор, в СМИ сообщили о серьезном кризисе в полиции.

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