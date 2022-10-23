На аукционе продали письмо с последней подписью Джона Леннона

Легендарный участник The Beatles написал свое последнее письмо незадолго до смерти. Фанаты всего мира стремились завладеть редким экспонатом, поэтому цена лота выросла до 64 тысяч долларов.

Документ, который легендарный Джон Леннон подписал за несколько часов до своей смерти, был выставлен на аукцион.

Юридический документ был составлен и отправлен всего за несколько часов до убийства музыканта. Об этом сообщает TMZ.

Аукционный дом Gotta Have Rock and Roll продал этот редкий лот за 63 750 долларов. Проводился онлайн-аукцион, который не оставил равнодушными поклонников The Beatles по всему миру.

Последнее письмо Джона Леннона, которое британский музыкант отправил своему бухгалтеру Барри Николсу 8 декабря 1980 года, должно было стоить, по оценкам экспертов аукционного дома, 30-50 тысяч долларов.

В тексте письма содержались указания с перечнем трех доверенных лиц, которые могут проголосовать от имени Леннона на ежегодном собрании корпорации The Beatles, которое должно было состояться через девять дней в Лондоне.

This is pretty dark. A letter signed by John Lennon on December 8th, 1980… The same day he was shot & killed. Current bid: $36K Auction ends tonight. pic.twitter.com/7cEm18lCph — Will Stern (@Will_Stern4) October 21, 2022

Спустя всего пару часов после написания документа Леннон был смертельно ранен Марком возле дома на Манхэттене, где музыкант проживал вместе со своей супругой Йоко Оно в Нью-Йорке. Убийцей стал Дэвид Чепмен, которого в 1981 году осудили и приговорили к пожизненному заключению.

Ажиотаж вокруг лота постоянно увеличивался, и в итоге окончательная цена поднялась до 63 750 долларов. Новый владелец ценного лота пожелал остаться анонимным.

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