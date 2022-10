На аукционе продали письмо с последней подписью Джона Леннона

Документ, который легендарный Джон Леннон подписал за несколько часов до своей смерти, был выставлен на аукцион.

Юридический документ был составлен и отправлен всего за несколько часов до убийства музыканта. Об этом сообщает TMZ.

Аукционный дом Gotta Have Rock and Roll продал этот редкий лот за 63 750 долларов. Проводился онлайн-аукцион, который не оставил равнодушными поклонников The Beatles по всему миру.

Последнее письмо Джона Леннона, которое британский музыкант отправил своему бухгалтеру Барри Николсу 8 декабря 1980 года, должно было стоить, по оценкам экспертов аукционного дома, 30-50 тысяч долларов.

В тексте письма содержались указания с перечнем трех доверенных лиц, которые могут проголосовать от имени Леннона на ежегодном собрании корпорации The Beatles, которое должно было состояться через девять дней в Лондоне.

This is pretty dark. A letter signed by John Lennon on December 8th, 1980… The same day he was shot & killed. Current bid: $36K Auction ends tonight. pic.twitter.com/7cEm18lCph — Will Stern (@Will_Stern4) October 21, 2022

Спустя всего пару часов после написания документа Леннон был смертельно ранен Марком возле дома на Манхэттене, где музыкант проживал вместе со своей супругой Йоко Оно в Нью-Йорке. Убийцей стал Дэвид Чепмен, которого в 1981 году осудили и приговорили к пожизненному заключению.

Ажиотаж вокруг лота постоянно увеличивался, и в итоге окончательная цена поднялась до 63 750 долларов. Новый владелец ценного лота пожелал остаться анонимным.

