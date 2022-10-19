Первая в истории Израиля: женщина получила звание генерал-майора Службы пожарной охраны

55-летняя Рахель Писам стала первой в истории Израиля женщиной, получившей звание генерал-майора Службы пожарной охраны.

Об этом сообщил журналист Макс Лурье на своей странице в Facebook.

Писам живет в Бней-Браке и имеет 11 детей и 18 внуков. Перед получением звания генерал-майора ее благословил раввин, который решил, что в этом звании нет ничего плохого. Помимо этого, женщина является капитаном ВВС ЦАХАЛа и обладательницей второй академической степени, полученной в Еврейском университете.

«Вас уверяли, что ультраортодоксы не служат и не учатся? Все не так однозначно, как ныне принято говорить…», – добавил Лурье.



Ранее мы рассказывали, что в Израиле впервые зафиксировали новый штамм полиомиелита, который спровоцировал вспышку болезни. Последнюю зарегистрировали в Иерусалиме, Тверии, Бейт-Шемеше и других городах, а сам вирус был обнаружен в канализации.

По словам экспертов, проблема нового штамма состоит в малоэффективности вакцины, введенной капельным путем через нос. Для необходимой защиты организма нужно вводить препарат путем инъекции. По информации Минздрава, медики зафиксировали полиомиелит второго типа.

Также «Курсор» сообщал о том, что эксперты провели опрос среди израильтян касаемо того, поддерживают ли они поставку оружия Украине. Это случилось после слов экс-президента *рф дмитрия медведева о том, что «политические отношения между москвой и Иерусалимом» будут разрушены, если Израиль передаст Киеву оружие. Что об этом думают – читайте в нашем материале.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!