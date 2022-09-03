Сын Бритни Спирс дал первое интервью после расставания с матерью

По словам 15-летнего Джейдена, после нескольких месяцев разлуки он очень хочет увидеть свою мать снова.

В прошлом месяце один из таблоидов сообщил, что 40-летняя певица Бритни Спирс не видела своих сыновей, 16-летнего Престона и 15-летнего Джейдена, в течение нескольких месяцев. Их отец, бывший танцор Кевин Федерлайн, с которым звезда развелась в 2006 году, сказал, что желание мальчиков избежать сплетен вокруг личной жизни их матери было настолько велико, что они даже не присутствовали на свадьбе с американо-иранской моделью Сэмом Асгари в июне.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в ответ Бритни обвинила своих сыновей в том, что они «бросили ее» и «ненавидят» в теперь удаленном посте в Instagram, после чего 44-летний Кевин опубликовал видео, якобы показывающие, как певица «кричит» на своих сыновей, когда они были моложе. Пост тоже был удален.

Поскольку иск и встречный иск между Кевином и Бритни разыгрывались публично, не хватало двух голосов — голосов их детей.

Ребята долго не комментировали отношения со звездной мамой, однако наконец решили рассказать свою точку зрения в этом конфликте. 15-летний Джейден заявил, что их отношения с Бритни действительно «сломаны», однако они готовы их восстанавливать.

«Я на 100% думаю, что это можно исправить. Просто это займет много времени и усилий. Я просто хочу, чтобы она поправилась морально. Когда она поправится, я очень хочу увидеть ее снова. Я очень тебя люблю, я надеюсь на лучшее для тебя. Может быть, однажды мы сможем сесть вот так и снова поговорить», — сказал сын Бритни.

Джейден также объяснил, почему они с Престоном не присутствовали на свадьбе Спирс с Сэмом Асгари. По словам 15-летнего сына звезды, братья решили, что это просто неуместно.

«Я очень рад за них, но она не пригласила всю семью, и если бы это были только я и Престон, просто не вижу, как эта ситуация закончилась бы хорошими отношениями», – сказал Джейден.

Как сообщал Курсор, новая совместная песня Бритни Спирс и Элтона Джона под названием «Hold Me Closer», которая вышла 26 августа 2022 года, уже бьет все рекорды — она занимает 1 место в iTunes в 46 странах.

Также Курсор писал о том, что Бритни Спирс потеряла ребенка на раннем сроке беременности.