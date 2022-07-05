У Даниэлы Пик и Квентина Тарантино родился второй ребенок

Один из самых известных американских режиссеров Квентин Тарантино и его супруга Даниэла Пик стали во второй раз родителями.

59-летний голливудский режиссер Квентин Тарантино и его 38-летняя возлюбленная Даниэла Пик во второй раз стали родителями. У пары родилась дочь.

Об этом сообщает издание People.

Это второй общий ребенок знаменитостей. У них уже подрастает двухлетний сын Лео, который появился на свет в феврале 2020 года.

Источники из близкого окружения звездной пары сообщают, что дочь Квентина Тарантино и Даниэлы Пик родилась 2 июля, но имя малышки держится в секрете. Сам режиссер и его супруга пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.

Известно, что Квентин Тарантино и Даниэла Пик познакомились еще в 2009 году, но связали себя узами брака лишь в ноябре 2018 года в своем доме в Беверли-Хиллз. Их сын Лео появился на свет в Израиле. Сейчас супруги живут на две страны.

«Курсор» писал ранее, что Квентин Тарантино, известный своими фильмами «Криминальное чтиво» и «Бешеные псы», был удостоен степени почетного доктора Еврейского университета Иерусалима за успехи в кинематографе

Еще мы писали, что студия Miramax подала в суд на голливудского режиссера Квентина Тарантино за то, что он хотел выставить на продажу на NFT-аукционе OpenSea семь удаленных сцен из его фильма «Криминальное чтиво», за который получил статуэтку «Оскар».