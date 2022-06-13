Тарантино получил звание почетного доктора израильского Еврейского университета

Квентин Тарантино, известный своими фильмами «Криминальное чтиво» и «Бешеные псы», был удостоен степени почетного доктора Еврейского университета Иерусалима за успехи в кинематографе.

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино получил степень почетного доктора Еврейского университета Иерусалима.

Университет сообщил, что отмечает актера, режиссера, сценариста, автора и двукратного обладателя премии «Оскар» за «признанный критиками успех в кинематографе как сценариста, режиссера и актера».

Тарантино, который в 2018 году женился на израильской певице и модели Даниэлле Пик, очень часто бывает в Тель-Авиве.

Университет отметил «крепкие связи Тарантино с Израилем через его жену Даниэллу, а также то, что Израиль стал его вторым домом».

Фильмы Тарантино известны своим фирменным мрачным юмором. Они получили всемирное признание, включая семь премий «Оскар». Фильмы «Криминальное чтиво» и «Джанго освобожденный» принесли ему премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Курсор ранее писал, что Израиль присоединился к культурной программе ЕС. В рамках этой программы каждые семь лет выделяется почти 2,5 миллиарда евро на поддержку фильмов, изобразительного искусства, литературы и других творческих начинаний.

Также сообщалось, что продюсерская компания Адама Сэндлера снимает фильм на тему бат-мицвы. В прошлом месяце голливудский актер Адам Сэндлер устроил своей дочери звездную вечеринку в честь бат-мицвы.