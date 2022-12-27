Звезда Голливуда встала на защиту россии: что она сказала

Внучка Чарли Чаплина устала от того, что «русские – плохие парни».

По мнению 36-летней испано-британской актрисы Уны Чаплин, что «идеологическая война» с *россией должна быть окончена.

Об этом сообщает Independent.

Женщина сделала неоднозначное заявление, когда комментировала шпионскую картину «Госсмена», в съемках которой она приняла участие. В картине русские ‒ отрицательные персонажи, что расстроило Уну.

«Я так устала от того, что русские – плохие парни. Я даже не могу описать. Может ли кто-нибудь придумать лучший стереотип, с которым можно было бы работать?», ‒ сказала внучка выдающегося комика Чарли Чаплина.

По словам актрисы, «будет прекрасно», когда подойдет к концу «идеологическая война, которую мы ведем против россии».

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Отметим, что Уна Кастилья Чаплин родилась 4 июня 1986 года в Мадриде (Испания). Актриса Джеральдина Чаплин ‒ ее мама, кинематографист Патрисио Кастильи – отец, комик Чарли Чаплина ‒ дедушка, а Нобелевский лауреат по литературе Юджин О’Нил ‒ прадедушка.

Девочку назвали в честь бабушки, Уны О’Нил, последней жены Чарльза Чаплина и дочери Юджина О’Нила. В 2007 году Уна Чаплин стала выпускницей Королевской академии драматического искусства.

Ее актерская карьера началась в том же году с эпизодической роли в сериале «Призраки». В 2011-2012 годах она играла в сериале «Час».

С 2012 по 2013 год ей досталась роль Талисы Мэйгир Старк в сериале «Игра престолов», за которую ее номинировали на премию Гильдии киноактёров США в категории «Лучший актёрский состав в драматическом сериале».

Помимо этого зрители могут ее знать по участию в популярных сериалах «Черное зеркало» и «Табу». В этом году вышел фильм «Аватар: Путь волы», где Чаплин сыграла Варанг.

«Курсор» сообщал, что популярная актриса совершила самоубийство во время съемок сериала из-за неразделенной любви.

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