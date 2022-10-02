2023 год принесет тяжелые испытания трем знакам Зодиака

Каким людям стоит начать готовиться уже сейчас.
Об этом пишет УНИАН.
Водолей
Уроженцам этого зодиакального мира стоит переживать из-за личной жизни. Могут быть испытания отношений расстоянием. Астрологи утверждают, что, скорее всего, вы расстанетесь со второй половинкой из-за груза проблем, которые навалятся уже с февраля.
Близнецы
Вас 2023 год будет по-настоящему испытывать на прочность. Несмотря на то, что в целом он будет удачным и принесет вам хорошую прибыль, вам придется побегать.
Будет много бюрократических вопросов, которые вам придется решать самостоятельно. Также испытания будут и вас в роли руководителя: возможно, вы займете пост начальника и вам придется курировать процесс.
Лев
Этим людям нервы потрепает здоровье. Врачи могут озвучить какой-то неприятный диагноз. Все решаемо, но придется ходить по кабинетам, сдавать анализы и переживать из-за результатов. Несмотря на то, что этот период будет казаться вам самым ужасным, он быстро закончится и вы решите все свои проблемы.