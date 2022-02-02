Известный астролог назвал только три знака Зодиака, которым 2022 год принесет сумасшедшую удачу

Для трех зодиакальных представителей наступивший период может стать едва ли не самым счастливым в жизни.

Овен

Вас ждет поворотный период, который наступит уже в марте. Апрель станет периодом обновления и очень удачным временем, чтобы начать новый проект или открыть дело.

Чтобы добиться высот, не ленитесь и прилагайте максимум усилий, тогда все точно получится.

Дева

У Девы наступит период стабильности, а Фортуна будет помогать вам во всех жизненных сферах, поддерживать и дарить множество возможностей. Многие Девы в этом году сыграют свадьбу и создадут крепкую и счастливую семью.

Не исключено также и улучшение финансового состояния.

Весы

Удача будет улыбаться Весам весь 2022 год. Астролог говорит, что можно смело отдохнуть после тяжелого периода. Однако расслабляться можно лишь до марта.

Как только наступит весна, начнется удачный период и придут кардинальные перемены.