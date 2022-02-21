Хороши и в постели, и в хозяйстве: названы четыре идеальные жены по знаку Зодиака

Астрологи специально для холостяков выяснили, какие четыре знака Зодиака могут стать самыми лучшими как невестами, так и женами впоследствии.

Девушки, рожденные под этими знаками, гарантированно станут прекрасными женами.

Об этом сообщает «Узнай все».

Телец

Девушка-Телец способна осчастливить своего партнера спокойными и размеренными отношениями, без «американских горок» и «эмоциональных качелей». В дальнейшем жена-Телец поможет в проблемах в жизни, встать на ноги, улучшить материальное положение. Также они нравятся даже очень придирчивым родственникам.

Лев

Львицы сшибают с ног своей харизмой, внутренней и внешней красотой, сексуальностью и утонченностью. Эти кокетки далеко не поверхностные, готовые развеять миф про красивых, но без особых умственных талантов. Несмотря на магнетическую привлекательность, представительницы этого знака уважают свой выбор и не изменяют своему избраннику. Это будет верная и мудрая жена, отличная любовница и веселая подруга в одном флаконе.

Весы

Девушки-Весы отличаются своей отзывчивостью и верностью партнеру. Она совсем не меркантильная, а также умеет налаживать контакты с родственниками своего спутника.

Водолей

Имея в женах Водолея, можно быть уверенными, что в доме всегда все будет по полочкам, начиная порядком, заканчивая довольными домочадцами. В отношениях женщины-Водолеи делают своих партнеров самыми счастливыми, создавая гармонию и поддерживая порядок в делах семьи. Они отличные организаторы, а в постели очень креативные.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.