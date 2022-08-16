Врач рассказала, почему в жару нельзя употреблять холодную воду

В жаркую погоду организм теряет большое количество влаги, и чтобы не допустить обезвоживания, нужно постоянно пополнять свой водный баланс. И конечно же, хочется выпить чего-нибудь холодненького. Но врач-оториноларинголог Аза Сайдулаева не рекомендует этого делать.

Об этом сообщает издание «Газета».

По словам специалиста, во время жары организм пытается самостоятельно охладиться, поэтому усиливает потоотделение, а это влечет за собой повышенный расход энергии, то есть тепла. Таким образом он выполняет систему охлаждение, заложенную природой.

Она советует избегать летом переохлаждения, например, не сидеть под кондиционером, не открывать сильно форточку на ночь или не ехать с открытыми окнами в автомобиле, а также не употреблять холодную воду, чтобы не «сбить настройки» организма. В итоге ведь можно заработать простудное заболевание.

Более того, попадание холодной воды в желудок также блокирует выработку ферментов, необходимых для пищеварения, из-за чего организм получает дополнительный стресс. Отдайте предпочтение теплой воде, которая запустит метаболизм и нормализует терморегуляцию.

«Курсор» писал ранее, что ученые из Техасского университета в Остине сделали важное открытие. Они создали таблетку на основе гидрогеля с активированным углем, которая способна очистить 1 литр воды за час.