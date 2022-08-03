Медики назвали витамин, который помогает бороться с тревожностью

Чтобы организм функционировал как часы, его нужно обогащать различными минеральными веществами и витаминами. Ученые выяснили, что людям, страдающим тревожными расстройствами, особенно полезно принимать витамины В6.

Об этом сообщает Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.

Оказалось, что эти витамины играют важную роль в метаболических процессах, необходимых для функционирования мозга и нервной системы, в том числе помогают поддерживать баланс между нервным возбуждением и торможением.

Равновесие в сторону возбуждения связано с множественными нервно-психическими расстройствами, включая депрессию и тревогу. Исследователи предположили, что добавление высоких доз витамина B может эффективно усиливать эффекты торможения.

Ученые в ходе эксперимента выяснили, что добавка витамина B6 действительно снижает тревогу, потому что влияет на баланс между нервным торможением и возбуждением.

Отметим, что витамин B6 содержится во многих продуктах. Его богата в грецких орехах, фундуке, картофеле, шпинате, моркови, цветной и белокочанной капусте, помидорах, апельсинах, лимонах, черешнях, авокадо и многих других.

«Курсор» писал ранее, что избыток витамина D может приводить к серьезным нарушениям в организме. Он может вызвать гиперкальциемию, при которой количество кальция в крови увеличивается.