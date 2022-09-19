Медики назвали три простых способа, которые избавят от мигрени

Наиболее часто приступы мигрени встречаются в возрасте от 35 до 45 лет, однако могут возникнуть также у детей и подростов.

Мигрень – одно из наиболее часто встречающихся неврологических расстройств, которое может сопровождаться разными симптомами, в частности тошнотой, диареей и непереносимостью яркого света или шума. Эксперты порекомендовали три метода, которые помогут справиться с этой проблемой.

Об этом сообщает Womans World.

Первый способ — вдыхание аромата лаванды. Как оказалось, это растение помогает снижать болевые ощущения при мигрени на 55%. Ароматические соединения лаванды расслабляют кровеносные сосуды в головном мозге.

Второй способ — приложите лед к сонной артерии. Ученые говорят, что это помогает быстро охладить кровь в сонных артериях, прежде чем она достигнет мозга, успокоив блуждающий нерв, тем самым ослабив воспаление. Этот способ помогает снизить боль на 35% в течение получаса.

Третий способ — имбирь. Эксперты рекомендуют съесть кусочек имбиря, потому что его компоненты помогают нейтрализовать боль на 90% в течение двух часов.

«Курсор» писал ранее, что ученые выяснили, что возникновение у человека мигрени во взрослом возрасте может быть связано с тем, какое количество гормонов влияло на его развитие еще в материнской утробе.

Еще мы писали, что одной из добавок, которая помогает при мигрени, является магний, особенно для женщин.