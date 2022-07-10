Названа натуральная добавка, которая поможет в борьбе с хронической мигренью

Если вы когда-либо сталкивались с мигренью, вы знаете, насколько изнурительной она может быть. Одна мигрень способна полностью испортить весь ваш день и «приковать» вас к постели.

Есть одна полезная вещь, которая поможет вам в борьбе с мигренью, заявил доктор Эндрю Ордон. Это добавки. Хотя их эффективность варьируется от человека к человеку, некоторые люди считают, что прием добавок может снизить частоту и интенсивность мигрени.

Об этом пишет SheFinds.com.

Одной из добавок, которая помогает при мигрени, является магний, особенно для женщин. Магний — это основной минерал, который играет ключевую роль в поддержании функции нервов и мышц. Длительный дефицит магния связан с усилением головных болей и мигреней у некоторых людей, особенно у женщин.

Одно исследование с участием примерно 10 000 взрослых показало, что у женщин, которые потребляли больше магния с пищей, была меньшая вероятность возникновения мигрени, чем у женщин с более низким потреблением магния.

Продукты с высоким содержанием магния включают цельную пшеницу, шпинат, миндаль, черную фасоль и темный шоколад.

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Кроме этого, врачи развеяли миф о пользе витамина С во время простуды.