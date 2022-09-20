Сколько часов нужно спать, чтобы избежать сердечного приступа

15:43, Сегодня
Общество
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Фото: depositphotos.com

Врачи давно подчеркивают, что то, как мы питаемся каждый день, и уровень физической активности оказывают огромное влияние на наше здоровье.

Как оказалось, недостаточное количество может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Сколько мы должны спать, чтобы избежать этого?

Результаты исследования, проведенного американскими учеными, подтвердили, что количество часов сна в течение дня может быть связано со смертью, вызванной кардиологическими проблемами.

Эксперты из США проанализировали медицинские данные более 14 тысяч пациентов. Исследователи наблюдали за участниками в среднем 7,5 лет. В среднем испытуемым было 46 лет. В 10 процентах из них имеют в анамнезе болезни сердца или связанные с ними осложнения. В ходе исследования учитывались такие факторы, как сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе и особенности сна.

Исследователи пришли к выводу, что у людей, которые спят по 6-7 часов в сутки, меньше шансов преждевременной смерти от сердечного приступа или инсульта, чем у тех, кто спит меньше или дольше. Как оказалось, неадекватная гигиена сна увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в той же степени, что и низкая физическая активность, курение или неправильное питание.

Исследователи пришли к выводу, что у людей, которые спят по 6-7 часов в сутки , меньше шансов преждевременной смерти от сердечного приступа или инсульта, чем у тех, кто спит меньше или дольше. Как оказалось, неадекватная гигиена сна увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в той же степени, что и низкая физическая активность, курение или неправильное питание.

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Автор материала:
Ирен Давид
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