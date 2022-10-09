Ученые пояснили способность мозга «пережить счастливые воспоминания» за миг до смерти

Мозг может оставаться активным даже после и в момент смерти. Руководитель исследования, доктор Аджмал Зимар, нейрохирург из Университета Луисвилля сделал соответствующие выводы на основе наблюдений.

Эксперты пришли к выводу, что фраза «жизнь проходит на глазах» перед смертью может быть верной.

Результаты опубликованы 9 октября в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

В процессе умирания в организме происходят определенные физиологические изменения. Ученый пояснил, что нормальные паттерны дыхания могут меняться, становится быстрее, чем обычно, а иногда медленнее. В последние дни могут быть периоды, когда между вдохами бывают длинные промежутки. Дыхание может стать «шумным» в конце жизни. Это скопление выделений тела. Оно часто беспокоит слушателей больше, чем умирающего.

Врачи проводили непрерывный тест электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у пациента, у которого развилась эпилепсия, когда у пациента случился сердечный приступ, и он умер во время этого процесса. Это позволило им составить схему активности человеческого мозга в момент смерти — и они обнаружили сходные ритмы активности для восстановления памяти, сновидений, медитации и сознательного восприятия.

Руководитель исследования, доктор Аджмал Зимар, нейрохирург из Университета Луисвилля, предположил, что это может доказать нам, что идея о том, что наша жизнь «переворачивается перед глазами», когда мы умираем, полностью верна. Все же это только предположение.

«Есть кое-что утешительное, что мы можем извлечь из этого исследования. Хотя наши близкие с закрытыми глазами готовы покинуть нас, их разум может заново переживать некоторые из самых прекрасных моментов, которые они пережили в своей жизни», – добавил он.

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