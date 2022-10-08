Ученые пояснили опасность хронического и пожизненного стресса

Команда под руководством Джастина Мура провела ретроспективный анализ более 41 тысячи человек из Национального обследования состояния здоровья и питания США. Эксперты оценили степень влияния стресса на организм.

Выяснилось, что якобы повреждение в результате пожизненного стресса может увеличить риск смерти от рака.

Об этом 8 октября сообщает Jerusalem Post.

По словам исследователей из Медицинского колледжа Джорджии, изнашивание тела в результате хронического и пожизненного стресса может привести к значительно более высокому риску смерти от рака. Это напряжение и напряжение, называемое аллостатической нагрузкой, относится к кумулятивным эффектам стресса с течением времени.

«В ответ на внешние стрессовые факторы ваше тело вырабатывает гормон стресса, называемый кортизолом», — сказал доктор Джастин Ксавьер Мур,

Если у человека есть хронические, постоянные психосоциальные стрессоры, которые никогда не позволяют «спуститься», то это может привести к износу вашего тела на биологическом уровне.

База данных включает базовые биологические показатели участников — индекс массы тела, диастолическое и систолическое кровяное давление, общий холестерин, гемоглобин A1C (более высокие уровни указывают на риск развития диабета), альбумин и креатинин (оба показателя функции почек ) и С-реактивный белок ( мера воспаления), которую исследователи использовали для определения аллостатической нагрузки. Те, кто набрал более трех баллов, были отнесены к категории имеющих высокую аллостатическую нагрузку.

Затем ученые сопоставили этих участников с Национальным индексом смертности США, который ведется Национальным центром статистики здравоохранения США и Центрами по контролю и профилактике заболеваний, чтобы определить, какие люди умерли от рака и когда.

Ранее «Курсор» сообщал, что медики назвали эффективные способы борьбы со стрессом.