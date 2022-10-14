Медики перечислили привычки, повышающие уровень холестерина

Ученые считают, что при изменении жизни уровень холестерина можно снизить на 40 %.

Уровень холестерина в крови человека — важный показатель здоровья, за которым необходимо внимательно следить. И часто он превышает допустимую норму из-за некоторых вредных привычек.

Об этом сообщает Medicalanswers.

Специалисты отметили, что повысить показатель холестерина в крови может регулярное употребление вредной пищи. Поэтому, в рационе необходимо заменить насыщенные жиры и трансжиры на мононенасыщенные и полиненасыщенные. Следует есть больше грецких орехов, жирной рыбы, фруктов, овощей, а также темного шоколада. Другими словами, полезнее всего будет перейти на средиземноморскую диету.

Кроме этого, повысить уровень холестерина может сидячий образ жизни. В связи с этим медики рекомендуют не забывать про физическую активность и перерывы между работой.

В ряде клинических исследований ученые также пришли к выводу, что у людей, курящих сигареты, повышается уровень «вредного» холестерина. То же самое происходит и с теми, кто злоупотребляет алкогольными напитками.

«Курсор» писал ранее, что по данным Американской кардиологической ассоциации, горстка орехов в день снижает уровень плохого холестерина и риск для сердца у здоровых людей.

Еще мы писали, что высокий уровень холестерина связан с высоким риском сердечных заболеваний. Итак, съешьте эти 5 фруктов, чтобы снизить уровень холестерина и улучшить сердечно-сосудистую систему.