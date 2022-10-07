Медики рассказали, какие орехи снижают уровень плохого холестерина

По данным Американской кардиологической ассоциации, горстка орехов в день снижает уровень плохого холестерина и риск для сердца у здоровых людей.

Грецкие орехи также улучшают качество клеток с плохим холестерином, уменьшая количество клеток, связанных с сердечно-сосудистым риском.

Частицы липопротеинов низкой плотности (плохой холестерин) бывают разных размеров, — сказал доктор Эмилио Рос в пресс-релизе. Из исследований стало известно, что маленькие, плотные частицы плохого холестерина чаще вызывают атеросклероз, бляшки или жировые отложения в артериях.

Исследование выходит за рамки уровня плохого холестерина, чтобы показать полную картину всех липопротеинов и влияние ежедневной дозы грецких орехов и их потенциал для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо снижения плохого холестерина, грецкие орехи также улучшают его качество. Известно, что орехи, богатые омега-3 жирными кислотами, которые связаны с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, как и другие орехи.

В исследовании принимали участие 708 человек, в возрасте от 63 до 79 лет, которые были разделены на две группы. Одна получала полстакана грецких орехов вместе с обычной едой в течение двух лет, а другая — нет. Участники живут в Барселоне и Лома Линаде, Калифорния. В конце периода исследователи проанализировали уровень плохого холестерина, а также концентрацию и размер частиц. Из 628 человек, завершивших эксперимент, у тех, кто ел орехи, в среднем был более низкий уровень плохого холестерина. Общее количество частиц липопротеинов низкой плотности уменьшилось на 4,3%, а размер мелких частиц — на 6,1%. У мужчин эффект был более выраженным. У них уровень плохого холестерина снизился на 7,9% по сравнению с 2,6% у женщин.

Липопротеины средней плотности, которые являются предшественниками плохого холестерина, также снизились в группе, получавшей грецкие орехи.

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