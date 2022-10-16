Житель Тель-Авива сфотографировал и исследовал 8072 люка

Эли Звулуни из Тель-Авива фотографирует и изучает люки на территории районов города. В его коллекционном списке для исследований всего 8072 единицы.

Пять лет назад, во время утренней прогулки возле парка Яркон, он начал внимательно рассматривать множество крышек люков над невидимыми туннелями, в которых находится городская инфраструктура для канализации, водоснабжения, связи, электричества и многого другого.

Об этом 16 октября сообщает israel21c.

Мужчина регулярно останавливается, чтобы полюбоваться отчетливой формой, размером и дизайном каждой обложки. Сам Звулуни сделал около 6 тысяч таких снимков во время своих путешествий по Израилю и миру, остальные постепенно вносятся.

«Крышки люков на сайте — это мост между верхним и нижним городом», — говорит Звулуни, который также создал ресурс с изображениями израильских дорожных знаков.

The Tel Aviv man who’s documented 8,072 manhole covers: More than half the lids on Eli Zvuluny’s Ultimate Manhole Covers website are in Israel, and the rest from 62 other countries. The post The Tel Aviv man who’s documented 8,072 manhole… https://t.co/WrC5CbtFPC ISRAELITY pic.twitter.com/YgsZAnDq8A — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) October 16, 2022

Житель Тель-Авива занимается разработкой программных решений для мультимедийных проектов. В его коллекции детальное описание из 4238 израильских крышек люков, задокументированных на Ultimate Manhole Covers.

Обложка была разработана Коби Леви. Три овала, напоминающие рыбу, символизируют три религии, языки и культуры Яффо. Умножая изображение, Леви вызвал идею морских волн, связанных с портом. Изображение этой крышки люка было включено в выставку в Музее дизайна в Холоне в 2021 году.

Крышка, разработанная Анной Стиллану, заняла первое место в конкурсе дизайна канализационных люков, инициированном компанией Mei Avivim в конце 2019 года. На крышке изображены мотивы из Тель-Авива, такие как фонтан на площади Дизенгоф, статуя Менаше Кадишмана, пляж, башня с часами в Яффо и аэропорт Бен-Гурион.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильтянин израильтянин установил новый мировой рекорд. Он в седьмой раз в этом году побил израильский и личный рекорды и выиграл золотую медаль среди юношей до 20 лет.