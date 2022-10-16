Житель Тель-Авива сфотографировал и исследовал 8072 люка

12:25, Сегодня
Общество
люки фото
Фото: Pixabay

Эли Звулуни из Тель-Авива фотографирует и изучает люки на территории районов города. В его коллекционном списке для исследований всего 8072 единицы.

Пять лет назад, во время утренней прогулки возле парка Яркон, он начал внимательно рассматривать множество крышек люков над невидимыми туннелями, в которых находится городская инфраструктура для канализации, водоснабжения, связи, электричества и многого другого.

Об этом 16 октября сообщает israel21c.

Мужчина регулярно останавливается, чтобы полюбоваться отчетливой формой, размером и дизайном каждой обложки. Сам Звулуни сделал около 6 тысяч таких снимков во время своих путешествий по Израилю и миру, остальные постепенно вносятся.

«Крышки люков на сайте — это мост между верхним и нижним городом», — говорит Звулуни, который также создал ресурс с изображениями израильских дорожных знаков.

Житель Тель-Авива занимается разработкой программных решений для мультимедийных проектов. В его коллекции детальное описание из 4238 израильских крышек люков, задокументированных на Ultimate Manhole Covers.

Обложка была разработана Коби Леви. Три овала, напоминающие рыбу, символизируют три религии, языки и культуры Яффо. Умножая изображение, Леви вызвал идею морских волн, связанных с портом. Изображение этой крышки люка было включено в выставку в Музее дизайна в Холоне в 2021 году.

Крышка, разработанная Анной Стиллану, заняла первое место в конкурсе дизайна канализационных люков, инициированном компанией Mei Avivim в конце 2019 года. На крышке изображены мотивы из Тель-Авива, такие как фонтан на площади Дизенгоф, статуя Менаше Кадишмана, пляж, башня с часами в Яффо и аэропорт Бен-Гурион.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильтянин израильтянин установил новый мировой рекорд. Он в седьмой раз в этом году побил израильский и личный рекорды и выиграл золотую медаль среди юношей до 20 лет.

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