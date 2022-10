Житель Тель-Авива сфотографировал и исследовал 8072 люка

Пять лет назад, во время утренней прогулки возле парка Яркон, он начал внимательно рассматривать множество крышек люков над невидимыми туннелями, в которых находится городская инфраструктура для канализации, водоснабжения, связи, электричества и многого другого.

Мужчина регулярно останавливается, чтобы полюбоваться отчетливой формой, размером и дизайном каждой обложки. Сам Звулуни сделал около 6 тысяч таких снимков во время своих путешествий по Израилю и миру, остальные постепенно вносятся.

«Крышки люков на сайте — это мост между верхним и нижним городом», — говорит Звулуни, который также создал ресурс с изображениями израильских дорожных знаков.

