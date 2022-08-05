Великое спортивное достижение: израильтянин установил новый мировой рекорд

Более чем через два месяца Блессингу Африфе исполнится 19 лет. Еще до того, как это произойдет, у лучшего израильского спринтера есть много причин для радости: вчера он в седьмой раз в этом году побил израильский и личный рекорды и выиграл золотую медаль среди юношей до 20 лет на Чемпионате мира в Колумбии, установив при этом новый мировой рекорд турнира в беге на дистанции 200 м.
Африфа пробежал дистанцию за 19,96 секунды, что на шесть тысячных секунды больше, чем у спортсмена, занявшего второе место. Это вторая золотая медаль Израиля на чемпионате в истории.