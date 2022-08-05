Великое спортивное достижение: израильтянин установил новый мировой рекорд

«У меня нет слов. Я очень взволнован», — сказал Африфа общественному вещателю «Кан» и добавил, что не ожидал результатов: «Это была моя мечта, и я очень рад, что она сбылась».

Африфа родился в Тель-Авиве в 2003 году в семье мигрантов из Ганы. Его интерес к легкой атлетике начался с футбола, когда он с юных лет тренировался с молодежной командой «Маккаби» Тель-Авив.

Однако, не в силах заплатить гонорары, Африфа отказался от своих стремлений в спорте.

Через несколько лет он вернулся в «Маккаби» и поступил на отделение легкой атлетики. С тех пор он зарекомендовал себя как один из самых талантливых спринтеров Израиля.

К 2019 году он занял второе место на чемпионате Израиля среди взрослых в категории 200 м, но не смог быть официально «коронован», так как в то время не был гражданином, несмотря на то, что всю жизнь прожил в Израиле.

Таким образом, он не мог представлять еврейское государство на мировой арене до 2020 года, когда ему наконец предоставили гражданство после продолжительной судебной борьбы.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что Тель-Авивский Маккаби обыграл Арис в квалификации Лиги конференций.