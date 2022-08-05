Великое спортивное достижение: израильтянин установил новый мировой рекорд

15:39, Сегодня
Спорт
золотая медаль фото
Фото: pixabay.com

Сын сотрудника посольства Ганы, который долго боролся за получение израильского гражданства, побил мировой рекорд.

Более чем через два месяца Блессингу Африфе исполнится 19 лет. Еще до того, как это произойдет, у лучшего израильского спринтера есть много причин для радости: вчера он в седьмой раз в этом году побил израильский и личный рекорды и выиграл золотую медаль среди юношей до 20 лет на Чемпионате мира в Колумбии, установив при этом новый мировой рекорд турнира в беге на дистанции 200 м.

Африфа пробежал дистанцию за 19,96 секунды, что на шесть тысячных секунды больше, чем у спортсмена, занявшего второе место. Это вторая золотая медаль Израиля на чемпионате в истории.

«У меня нет слов. Я очень взволнован», — сказал Африфа общественному вещателю «Кан» и добавил, что не ожидал результатов: «Это была моя мечта, и я очень рад, что она сбылась».

Африфа родился в Тель-Авиве в 2003 году в семье мигрантов из Ганы. Его интерес к легкой атлетике начался с футбола, когда он с юных лет тренировался с молодежной командой «Маккаби» Тель-Авив.

Однако, не в силах заплатить гонорары, Африфа отказался от своих стремлений в спорте.

Через несколько лет он вернулся в «Маккаби» и поступил на отделение легкой атлетики. С тех пор он зарекомендовал себя как один из самых талантливых спринтеров Израиля.

К 2019 году он занял второе место на чемпионате Израиля среди взрослых в категории 200 м, но не смог быть официально «коронован», так как в то время не был гражданином, несмотря на то, что всю жизнь прожил в Израиле.

Таким образом, он не мог представлять еврейское государство на мировой арене до 2020 года, когда ему наконец предоставили гражданство после продолжительной судебной борьбы.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что Тель-Авивский Маккаби обыграл Арис в квалификации Лиги конференций.

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Автор материала:
Ирен Давид
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