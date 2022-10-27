Сирия обвинила Израиль в нанесении авиаударов по Дамаску в третий раз за несколько дней

Минобороны Сирии заявляет, что некоторым объектам вокруг столицы ночью 27 октября был нанесен ущерб после редкого дневного рейда в понедельник и в предыдущую пятницу.

По словам представителей власти, израильские ракеты нанесли удар по Сирии и нанесли ущерб объектам вблизи столицы рано утром в четверг в ходе третьего предполагаемого удара менее чем за неделю.

Подробности 27 октября сообщает официальное информационное агентство SANA.

В военном ведомстве подчеркнули, что средствам ПВО якобы удалось сбить несколько ракет. В заявлении говорится, что несколько районов вблизи Дамаска подверглись нападению, причинив ущерб неуказанным объектам. Сообщений о пострадавших не поступало.

Немедленных комментариев со стороны Израиля не последовало, который признался в совершении сотен боевых вылетов против поддерживаемых Ираном группировок, пытавшихся закрепиться в стране за последнее десятилетие. Армия обороны Израиля заявляет, что она также наносит удары по партиям оружия, которые, как считается, предназначались для этих группировок, главной из которых является ливанская «Хизбалла». Кроме того, авиаудары, приписываемые Израилю, неоднократно наносились по сирийским системам ПВО.

За последние несколько дней было совершено несколько атак на сирийскую столицу, нарушивших месячное затишье. В понедельник SANA сообщила, что в результате редкого дневного израильского удара сирийский солдат был ранен, а в пятницу вечером телекомпания сообщила, что израильские ракеты нацелены на столицу.

Израиль продолжает наносить удары в сирийском воздушном пространстве, которое в значительной степени контролируется рф*, даже несмотря на то, что в последние месяцы отношения Иерусалима с москвой ухудшились. Израиль оказался в противоречии с россией, поскольку он все больше поддерживал Украину, стремясь сохранить свободу передвижения в небе Сирии.

В сообщениях последних месяцев указывалось, что россия вывела свою передовую батарею ПВО С-300 из Сирии, чтобы поддержать свои усилия против Украины. В июне израильские авиаудары вывели из строя аэропорт Дамаска почти на две недели. Пара боевых вылетов по аэропорту Алеппо в начале сентября также вынудила закрыть этот объект

Ранее «Курсор» сообщал, что СМИ Сирии обвинили Израиль в авиаударах по Дамаску.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!