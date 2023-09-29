Американка научила своих декоративных крыс невероятным трюкам

Крысы охотно поддерживают игру с хозяйкой – животные рады провести время с Эстер и получить вкусное поощрение.

Декоративные крысы - очень умные создания. Эти животные легко поддаются дрессировке и могут удивить обладателей своими талантами.

Девушка по имени Эстер из Блаксберга (США), учит своих домашних любимцев увлекательным трюкам. Крыс учат проходить через трубы и ограждения, возить коляску и даже играть в спортивные игры – баскетбол и волейбол. Способные пушистики добросовестно тренируются под наблюдением хозяйки.

Почти каждый день Эстер показывает в соцсетях, как ее любимцы выполняют разные трюки. Девушка уже научила крыс играть в боулинг, жарить игрушечное барбекю, участвовать в гонке с препятствиями и приносить вещи.

Эстер учит своих подписчиков, как правильно тренировать животных – чтобы это было легко для владельцев и весело для крыс. Девушка рассказывает, как заинтересовать пушистиков и поощрять их к тренировкам. За выполненные трюки крысы получают лакомство, а обучение животных проходит в игровой форме.

Крысы охотно поддерживают игру с хозяйкой – животные рады провести время с Эстер и получить вкусное поощрение.

Напомним, собака научилась приносить хозяйке пиво и стала звездой сети. На ролике показано, как собака породы корги после соответствующей просьбы хозяйки идет в холодильник и открывает его. На нижней полке пес достает банку пива и приносит девушке.

После напоминания животное даже возвращается и закрывает дверцу. Чтобы псу было удобнее открывать холодильник, к его двери приделан большой канат с воланом внизу.

За два дня ролик собрал более 600 тысяч просмотров. Его героиней стала собака породы корги по кличке Кетчуп из Калифорнии. У питомца даже есть своя страница в Instagram, где ее хозяева публикуют фото и видео.

Как сообщал Курсор, исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провели исследование, сосредоточенного на том, почему собаки склоняют голову набок и вопросительно смотрят на хозяев. Результаты исследования свидетельствуют о том, что это поведение является признаком интеллекта у собак.

Изучение поведения было проведено на 40 собаках, которых просили принести определенную игрушку по имени. Результаты исследования показали, что только 7 собак поняли, какую именно игрушку нужно принести, когда им было сказано ее название. Исследователи предполагают, что смещение головы является способом, которым собаки обрабатывают значение слов и устанавливают связи.

Ранее Курсор писал о наиболее «проблематичных» породах собак, которые нежелательно заводить начинающим собаководам.