Американские медики рассказали, как быстро справиться с изжогой

Симптомы можно облегчить не только с помощью лекарств.

Миллионы людей время от времени испытывают изжогу. Ощущение жжения, которое исходит из верхней части живота или из области за грудиной до шеи, может иметь огромное влияние на качество жизни.

Гастроэнтеролог доктор Клэр Беверид в статье Кливлендской клиники (США) объясняет, как можно взять симптомы под контроль.

Уменьшить лишний вес

Ожирение увеличивает риск изжоги. В исследовании, опубликованном в журнале Obesity (Silver Spring) , было показано, что структурированная программа снижения веса устраняет изжогу у большинства людей с высоким процентным содержанием жира в организме.

Бросайте курить

Есть много веских причин бросить курить. Добавьте к этому списку изжогу, так как никотин может ослабить пищеводный сфинктер. Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, показало, что отказ от курения уменьшает симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, также известной как ГЭРБ.

Вставайте и двигайтесь

Дайте себе возможность переварить пищу, прежде чем лечь после еды. Подождите не менее двух часов, прежде чем лечь на кушетку, — советует доктор Беверидж. А пока уберите кухню или прогуляйтесь.

Изменить положение для сна

Сон на наклонной поверхности может облегчить ночной кислотный рефлюкс. Попробуйте использовать клиновидную подушку или положить что-нибудь под изголовье кровати, чтобы вы лежали слегка наклонно. Спите на левом боку, это поможет пищеварению.

«Курсор» писал ранее, что изжога может являться симптомом более серьезного заболевания. Потому важно не игнорировать это состояние.