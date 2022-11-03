Врачи предупредили: изжога может быть опасным симптомом

12:25, Сегодня
Общество
девушка согнулась от боли фото
Фото: pixabay.com

Если вас часто беспокоит изжога, это серьезный повод обратиться к врачу и пройти комплексное обследование.

Эксперты говорят, что изжога может являться симптомом более серьезного заболевания. Потому важно не игнорировать это состояние.

Об этом рассказал хирург Дмитрий Завертиленко.

Изжога – это жгучая боль в груди, сразу за грудиной, которая часто усиливается во время еды или после, а также вечером, когда вы лежите или наклоняетесь.  Большинство людей могут самостоятельно справиться с дискомфортом изжоги посредством изменения образа жизни и приема отпускаемых лекарств без рецепта.

Изжога, которая появляется чаще или мешает вашему распорядку дня, может быть симптомом более серьезного заболевания, нуждающегося в медицинской помощи.

Специалисты советуют как можно скорее записаться на прием врача, если:

  • изжога возникает чаще двух раз в неделю,
  • симптомы сохраняются, несмотря на использование безрецептурного лекарства,
  • вам тяжело глотать,
  • у вас постоянная тошнота или рвота,
  • вы потеряли вес из-за плохого аппетита или трудностей с приемом пищи,
  • если вам установили диагноз грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (диафрагмальная грыжа),
  • если у вас установлен диагноз рефлюкс-эзофагита, не поддающийся лечению консервативными методами.

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