Врачи предупредили: изжога может быть опасным симптомом

Эксперты говорят, что изжога может являться симптомом более серьезного заболевания. Потому важно не игнорировать это состояние.

Изжога – это жгучая боль в груди, сразу за грудиной, которая часто усиливается во время еды или после, а также вечером, когда вы лежите или наклоняетесь. Большинство людей могут самостоятельно справиться с дискомфортом изжоги посредством изменения образа жизни и приема отпускаемых лекарств без рецепта.

Изжога, которая появляется чаще или мешает вашему распорядку дня, может быть симптомом более серьезного заболевания, нуждающегося в медицинской помощи.

Специалисты советуют как можно скорее записаться на прием врача, если:

изжога возникает чаще двух раз в неделю,

симптомы сохраняются, несмотря на использование безрецептурного лекарства,

вам тяжело глотать,

у вас постоянная тошнота или рвота,

вы потеряли вес из-за плохого аппетита или трудностей с приемом пищи,

если вам установили диагноз грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (диафрагмальная грыжа),

если у вас установлен диагноз рефлюкс-эзофагита, не поддающийся лечению консервативными методами.

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