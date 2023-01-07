Американские ученые рассказали, в каких случаях отдых вредит здоровью

Каждый по-разному проводит выходные и планирует досуг, но как оказалось, в некоторых случаях, отдых может навредить эмоциональному здоровью.

Об этом пишет Sciencedirect.

Некоторые люди из-за того, что их выходные проходят непродуктивно, начинают расстраиваться и испытывают стресс, а это серьезно отражается на их эмоциональном состоянии. Такое восприятие проведения свободного времени может помешать здоровью.

Американские ученые провели эксперимент, для участия в котором пригласили 200 студентов колледжа. Добровольцы рассказали, насколько им нравятся разные виды досуга, а также прошли несколько тестов, которые определяли их уровень счастья, депрессии и стресса. Участников также попросили оценить разные высказывания о досуге, чтобы понять их отношение к непродуктивному отдыху. Пример такого высказывания: «отдых часто является пустой тратой времени».

Результат исследования показал, что чем больше студентов разделяли это утверждение, тем меньше они оказывались довольны своим времяпровождением, независимо от того, как проходил их выходной: дома за телевизором или в компании с друзьями на вечеринке. И чем больше они переживали по поводу того, что потратили «время в пустую», тем повышался их уровень тревожности.

«Курсор» писал ранее, сколько нужно спать для полноценного отдыха.