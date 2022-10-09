Врачи рассказали, сколько нужно спать для полноценного отдыха

Чтобы обеспечить себе необходимый заряд бодрости на целый день, нужно стремиться к правильному, качественному отдыху в ночное время.

Здоровье всех органов напрямую зависит от полноценного сна, поэтому важно выполнять основные рекомендации врачей касательно ночного отдыха.

Ученые пришли к выводам, что нет определенного времени сна, одинакового для всех, сообщает storinka.

У каждого человека свои индивидуальные потребности. Согласно примерным нормам, взрослый человек нуждается в 7-9 часах сна в сутки. При этом важна не только продолжительность сна, но и его качество.

Например, нормальный человек должен переходить в фазу сна за 10-15 минут. Интересно, что хуже высыпаются те, кто засыпает быстрее чем 10 минут, или те, кто засыпает мучительно долго. Также врачи рекомендуют придерживаться четкого режима и засыпать не позднее 23:00 часов.

Чтобы добиться легкого и быстрого засыпания, нужно хорошо расслабиться. Отложить сложные вопросы с вечера на утро, не смотреть телевизор и не играть в игры на компьютере. Также лучше не использовать телефон непосредственно перед сном.

За пару часов до сна лучше не есть тяжелую пищу, не пить чай, кофе, алкогольные напитки. Их употребление вызывает бессонницу, стресс, тревожность и серьезные проблемы со здоровьем. Нужно спать в темноте, иначе мозг не производит гормон сна мелатонин.

Рекомендации в основном включают в себя спокойствие и релакс: прогуляться перед сном, принять расслабляющую ванну, ароматизировать комнату эфирными маслами, включить легкую музыку. В комнате не должно быть побочных шумов или яркого света.

Спальня должна быть проветрена, температура не выше 20ºC, влажность не мене 50%. Тогда организм хорошо отдохнет, а мозг получит положительный настрой на весь следующий день.

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