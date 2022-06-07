Антисемитский инцидент: вандалы нацарапали свастики на окнах офиса синагоги в ЛА

На окнах офиса известной синагоги в Лос-Анджелесе неизвестные нацарапали свастики.
Об этом сообщает JNS.
«К счастью, никто не присутствовал и не пострадал физически», — сказали руководители синагоги. «Мы предупредили соответствующие органы и принимаем все меры для обеспечения безопасности наших сотрудников и общества, в том числе просматриваем записи с камер наблюдения, чтобы узнать, сможем ли мы получить более полное представление об атаке, и пересматриваем наши протоколы безопасности для всех мест, где мы встречаемся и работаем».
Представитель департамента полиции Лос-Анджелеса сообщил, что полицейский отчет был подан по поводу инцидента, но дополнительная информация не была доступна общественности.
Вандализм произошел всего через несколько дней после того, как грузовик с антисемитскими надписями проехал по Западному Голливуду и Беверли-Хиллз, штат Калифорния.
Ранее Курсор сообщал, что в Иерусалиме ограбили три синагоги за ночь. По словам местных жителей, подобные случаи в их районе стали происходить куда чаще.