Аппарат NASA показал извержение плазмы на Солнце

Аппарат NASA SDO зафискировал мощное извержение плазмы на Солнце. Этот процесс, по словам ученых, вызвал проблемы на Земле.
Об этом пишет Space.
Наша звезда становится все более и более активной, ведь вскоре наступит так называемый солнечный максимум в 11-летнем цикле активности Солнца. За пару дней в солнечном пятне, которое по размерам в 10 раз больше Земли, произошла целая серия извержений, отмечают ученые.
Отмечается, что на Солнце образовалось новое пятно. Оно является особым регионом в атмосфере, где происходят мощные выбросы энергии и плазмы в космос. Пятно называется AR3213. В диаметре оно 100 тысяч км, то есть, почти в 10 раз больше диаметра Земли. В связи с этим, в данном регионе 7 и 8 февраля произошла серия солнечных вспышек и корональных выбросов массы.
Затем в некоторых регионах Тихого океана ненадолго пропала радиосвязь.
В пятне произошла вспышка класса М с порядковым номером М6. Это значит, что она была не самой мощной из возможных, но все-таки очень сильной. Также ученые зафиксировали в течение двух дней появление вспышек класса М1 и М4. Все выбросы энергии сопровождались мощными извержениями плазмы с поверхности Солнца. Если солнечная энергия в результате вспышки достигает Земли за чуть меньше, чем 10 мину, то потоки плазмы могут долететь к нашей планете через несколько дней. Это означает, что в конце этой недели, а именно в 11 или 12 февраля можно ожидать появление геомагнитной бури средней мощности на Земле, говорят ученые.