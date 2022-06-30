Археологи обнаружили любопытную деревянную фигуру в Перу

Прекрасно сохранившаяся деревянная фигура была найдена во время археологических раскопок на севере Перу, сообщило во вторник министерство культуры страны.

Исследователи указали, что объект имеет длину 46 сантиметров и высоту 16 сантиметров и представляет собой человеческую фигуру с трапециевидной формой. Его шляпа украшена семью вертикальными полосами чередующихся светлых и темных цветов.

Фигура была найдена на стоянке Уака-Такайнамо, связанной с культурой чиму, которая жила между 12 и 15 веками, в провинции Трухильо департамента Ла-Либертад.

Peru finds preserved wooden figure in the Americas' largest mud-brick city — La Prensa Latina Media https://t.co/Cuvf20R4sX pic.twitter.com/yb6yocGjKb — APANB (@APANB_AAPNB) June 29, 2022

Лицо скульптуры плоское, овальной формы и окрашено в красный цвет, сказал археолог и глава отдела исследований Артуро Паредес Нуньес.

Он добавил, что нос выступает из плоскости лица, у фигуры миндалевидные глаза и круглые уши с черной смолой внутри.

Нуньес сказал, что персонаж выглядит как носильщик, то есть тот, кто носил первосвященников, сановников и священные предметы.

Его туловище, руки и кисти кажутся окрашенными в красный цвет, а на груди видны темные круглые пятна.

Кроме того, персонаж одет в треугольную юбку, край которой украшен небольшими прямоугольными полосами. Его ноги прямые, а ступни расставлены, их передние части частично обрезаны или сломаны.

Министерство культуры также сообщило, что были обнаружены семена нектандры, из которых делали ожерелье, а под скульптурой был найден небольшой черный мешочек с украшением из коричневых и белых нитей.

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